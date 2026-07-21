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обновлено 09:14

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Геленджика утром 20 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службах аэропортов Краснодара и Геленджика, все службы авиагавань готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют пассажиров.

В аэропорту Краснодара актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у авиакомпании, на онлайн-табло и в чат-боте «Аэродинамика».

В аэропорту Геленджика пассажиры могут отслеживать статус рейса на онлайн-табло на официальном сайте и в здании терминала. В терминале доступны: комната матери и ребенка (для пассажиров с детьми до семи лет), камера хранения, персональное сопровождение маломобильных пассажиров, а также выдача справок о задержках, переносе или отмене рейсов.

UPD: ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты в 09:09 мск.

Алина Зорина

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