В Петербурге отменили разводку мостов из-за сильного ветра

В ночь на 21 июля разводка мостов в Санкт-Петербурге была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в «Мостотресте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за непогоды мосты в Петербурге не разводили в ночь на 21 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Из-за непогоды мосты в Петербурге не разводили в ночь на 21 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Причиной решения стало усиление северо-восточного ветра до 12–16 м/с. При этом Литейный мост будет закрыт для движения транспорта по обычному графику — с 01:40 до 04:45.

Ранее в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили, что 21 июля в городе ожидаются дожди, местами сильные, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Матвей Николаев