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На Дону число пострадавших в ДТП с 12 автомобилями увеличилось до двух человек

Число пострадавших в аварии с 12 автомобилями в Мясниковском районе увеличилось до двух человек. Об этом сообщил минздрав Ростовской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, второй с травмами средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ Мясниковского района.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ДТП произошло днем 20 июля на автодороге Р280 «Новороссия». Причиной аварии стало возгорание поля и задымление проезжей части.

Мария Хоперская

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