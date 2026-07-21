На Дону число пострадавших в ДТП с 12 автомобилями увеличилось до двух человек
Число пострадавших в аварии с 12 автомобилями в Мясниковском районе увеличилось до двух человек. Об этом сообщил минздрав Ростовской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, второй с травмами средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ Мясниковского района.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», ДТП произошло днем 20 июля на автодороге Р280 «Новороссия». Причиной аварии стало возгорание поля и задымление проезжей части.