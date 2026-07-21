Пожар площадью почти 6 тыс. квадратных метров потушили во Всеволожске
Во Всеволожске пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии по производству полимеров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Во Всеволожске ликвидировали открытое горение на производстве полимеров
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Сообщение о возгорании на Всеволожском проспекте, 117, корпус 1, поступило спасателям незадолго до полуночи. Огонь охватил площадь около 6 тыс. квадратных метров.
Открытое горение удалось ликвидировать к 03:20. Как отметили в МЧС, тушение осложнялось сильным ветром, который способствовал распространению огня.
В ликвидации пожара были задействованы более 50 сотрудников экстренных служб и свыше 20 единиц специализированной техники.