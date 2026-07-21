Пожар площадью почти 6 тыс. квадратных метров потушили во Всеволожске

Во Всеволожске пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии по производству полимеров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во Всеволожске ликвидировали открытое горение на производстве полимеров

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Во Всеволожске ликвидировали открытое горение на производстве полимеров

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на Всеволожском проспекте, 117, корпус 1, поступило спасателям незадолго до полуночи. Огонь охватил площадь около 6 тыс. квадратных метров.

Открытое горение удалось ликвидировать к 03:20. Как отметили в МЧС, тушение осложнялось сильным ветром, который способствовал распространению огня.

В ликвидации пожара были задействованы более 50 сотрудников экстренных служб и свыше 20 единиц специализированной техники.

Матвей Николаев