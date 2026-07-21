В Севастополе 21 июля продажа топлива будет по QR-кодам

В Севастополе 21 июля продажа топлива на АЗС будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 л, на четырех станциях действует лимит 40 л, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лимит 40 л по QR-коду действует только на четырех АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, на Тавриде-1 и Тавриде-2.

Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода): ДТ NP (40 л), АИ-100 (40 л) и АИ-92 (только в бак, до 30 л).

Заправка пропан-бутаном будет производиться только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправных или не прошедших поверку баллонов запрещена. QR-коды на покупку пропан-бутана можно было получить 20 июля.

Для получения кода на заправку баллонов в поле номера автомобиля необходимо указать номер паспорта баллона или данные клейма освидетельствования. Заправить газ в баллоны можно будет только на АЗС по адресу Городское шоссе, 15, лимит — до 40 л.

Перед выездом на автозаправочные станции Михаил Развожаев напоминает проверить наличие топлива на заправках онлайн.

Алина Зорина