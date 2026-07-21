Ночью над Севастополем сбили два БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прошедшей ночью военные в Севастополе отражали атаку ВСУ, работали ПВО и мобильные огневые группы. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в районе Северной стороны. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Во время отражения атаки ВСУ глава Севастополя просил гостей и местных жителей сохранять спокойствие и не находиться на открытых пространствах, необходимо было укрыться в безопасных местах.

Михаил Развожаев также отмечал, что военные Севастополя вели работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Известно, что воздушная тревога на территории города была объявлена в 23:11 мск, около 05:27 мск ее сняли.

«Ъ-Кубань» писал, что 20 июля над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 161 беспилотник. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина