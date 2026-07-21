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В Шахтах продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне

На мусорном полигоне в городе Шахты продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания отходов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

Фото: Антонина Пшеничная

Площадь очагов тления составляет около 200 кв.м., открытое горение отсутствует, однако задымление пока сохраняется. В непрерывном режиме ведется послойная пересыпка инертным грунтом. На объекте задействованы 10 единиц техники и 14 человек личного состава.

Работы осложнены сложным рельефом местности.

Мария Хоперская

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