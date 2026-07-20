Экспорт пшеницы из России может снизиться из-за ограничений в Керченском проливе

Ограничения навигации через Керченский пролив могут привести к минимальному снижению объема экспорта пшеницы из России в июле 2026 года — до 1,5 млн т. Такой показатель станет самым низким для июля с 2017 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию «СовЭкон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«СовЭкон» прогнозирует возможное снижение экспорта пшеницы из России в июле с 2 млн до 1,5 млн т. В июле 2025 года экспорт составил 2,1 млн т, средний показатель за последние пять лет — 3,1 млн т.

Главная причина снижения — ограничения навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае собрано более 1,6 млн тонн зерна нового урожая. На Кубани уборка проводится на площади 1,8 млн га озимых зерновых и зернобобовых культур. В структуре посевов более 1 млн га занимает пшеница, еще около 185 тыс. га — ячмень. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, к началу жатвы посевы в большинстве районов региона находились в хорошем состоянии.

Алина Зорина