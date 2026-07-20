Главные новости за 20 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Ейске число пострадавших в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов увеличилось до трех человек. Все они госпитализированы.

В Краснодарском крае зарегистрировано более 332 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — на 4% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион сохраняет четвертое место в России.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего в декабре 2024 года в Керченском проливе крушение танкера ЗАО «Волгатранснефть» в иске о признании недействительными контрактов на 270 млн руб., заключенных администрацией Анапы с ликвидатором последствий ЧС.

В Краснодарском крае в июне 2026 года зафиксирован резкий рост спроса на подержанные электромобили. Продажи таких машин увеличились в 2,4 раза по сравнению с маем.

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке на гражданское судно в акватории морского терминала КТК. По данным компании, беспилотный летательный аппарат атаковал нефтяной танкер NELSA, находившийся под погрузкой у выносного причального устройства №1.

«Гранд Сервис Экспресс» с 22 июля меняет схему курсирования поездов «Таврия» в Крым. Поезд №17/18 Москва—Керчь становится ежедневным, вместо двухэтажного №167/168 на постоянной основе будет курсировать одноэтажный №17/18.

Предъявлено обвинение эксплуатанту вертолета, потерпевшего крушение в Краснодарском крае. Известно, что судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.

Спрос на отдых в поселке Витязево этим летом увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Витязево стало лидером Южного федерального округа по темпам восстановления туристического спроса после возобновления работы пляжей, которые были закрыты в прошлом сезоне.

Сочи и Краснодар вошли в топ-10 популярных у деловых туристов направлений России во втором квартале 2026 года, заняв восьмое и девятое места соответственно.

Бывших полицейских в Краснодаре осудили за совершение коррупционных преступлений. Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор бывшим сотрудникам полиции Александру Горскому и Камрану Набиеву, признав их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).