Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 161 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 161 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Ейске число пострадавших в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов увеличилось до трех человек. Все они госпитализированы. Повреждения зафиксированы по восьми адресам: повреждены кровли, внутренняя отделка и остекление, в том числе в одной из квартир многоквартирного дома. Еще в трех случаях фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территории частных домовладений.

Известно, что в ночь на 20 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат над регионами России, включая Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина