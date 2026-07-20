Суд в Петербурге оштрафовал канал на 1 млн рублей за показ фильма с Холли Берри
Петроградский районный суд Петербурга 20 июля оштрафовал ООО «ТПО Ред Медиа» на 1 млн рублей. Компанию признали виновной в распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних (ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ) из-за показа фильма «Облачный атлас» на телеканале «Киномикс». Поводом для штрафа стала маркировка 16+.
Компанию признали виновной в распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, представитель компании в суде признал вину и просил назначить штраф в 500 тысяч рублей. Защитник заявил, что «после переезда в Санкт-Петербург многие сотрудники уволились, в связи с чем сложилась сложная обстановка». Наказание по статье предусматривает штраф от 1 до 4 млн рублей либо приостановку деятельности на три месяца.
«Ред Медиа», согласно профильным ресурсам, принадлежит ООО «Аура-Медиа», которое, в свою очередь, является дочерним предприятием АО «Газпром-Медиа Холдинг». По данным сайта «Ред Медиа», в пакет компании входит 47 телеканалов.
«Облачный атлас» — фильм 2012 года, снятый братьями Вачовски и Томом Тыквером по мотивам одноименного романа Дэвида Митчелла. Сюжет объединяет шесть новелл, связанных между собой. Роли в картине исполнили Том Хэнкс, Хью Грант и Холли Берри.