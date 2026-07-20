В МЦУ Краснодара объяснили причину дыма над Западным обходом

В соцсетях жители Краснодара сообщали о столбе дыма в районе ЖК «Самолет», расположенном на Западном обходе. В муниципальном центре управления города пояснили, что произошло возгорание мусора на площади 480 кв. м, пожар уже потушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Информация о возгорании на улице Почтовый тракт на территории Краснодара поступила диспетчеру в 17:06 мск. Прибывшие через четыре минуты пожарные установили, что горит мусор очагами на общей площади 480 кв. м.

В 17:30 мск пожар был локализован, в 18:17 мск ликвидировано открытое горение. К тушению привлекались 10 человек и две единицы техники от МЧС России.

Алина Зорина