В Белгороде из-за удара по автомойке один человек погиб и еще десять ранены

В результате массированной атаки ВСУ на Белгород и прилегающий Белгородский округ погиб один человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в районе улицы Рабочей облцентра, где снаряд попал по автомойке. Личность погибшего устанавливается, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены на скорой в горбольницу № 2 для оказания медпомощи. Из-за удара также повреждены фасады зданий, остекление близлежащих строений и транспортные средства: три автобуса, двадцать грузовых автомобилей и восемь легковых машин.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что БПЛА ударил по автобусу в Белгородской области, в результате чего пять человек погибли и 27 ранены. СКР возбудил дело о теракте.

Егор Якимов