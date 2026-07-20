Главные новости за 20 июля. Кавказ

Специалисты Ставропольской военизированной структуры Росгидромета задействовали 53 противоградовых боеприпаса «Алазань-6» для подавления интенсивного градового процесса, накрывшего 19 июля 2025 года семь муниципальных округов и территорию соседней Карачаево-Черкесии, сообщили в региональном гидрометцентре.

Временно исполняющим обязанности министра финансов Дагестана назначен Заур Имранов. Соответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин, сообщает пресс-служба главы.

В Каспийске следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщили в СУ СК России по республике Дагестан. 20 июля четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края подписало приказ об ограничении въезда транспорта и посещения лесов с 21 июля по 9 августа 2026 года в целях предотвращения пожаров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в Ставропольском крае. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).