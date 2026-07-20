Главные новости за 20 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Заместителем начальника воронежского главка МВД назначен Андрей Догонов. Личному составу его представил глава регионального ведомства генерал-майор полиции Максим Петрушин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ряд поставщиков топлива констатируют, что ажиотаж на заправках в Воронежской области спадает, а средняя длина очередей сокращается. Несмотря на это, ограничения на отпуск топлива в одни руки и в тару все же остаются.

БПЛА ударил по автобусу в Белгородской области. По предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей — от полученных травм скончались четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Еще 27 человек ранены.

Экс-главу Липецкой ипотечной корпорации Валерия Клевцова хочет обанкротить ООО «Управляющая компания "Елецкий микрорайон"» — соответствующий иск поступил в липецкий арбитраж. Сумма требований компании и их суть не раскрываются. Иск пока не принят к производству.

Более 40% заправок в Курской области закрыты из-за отсутствия топлива. Всего в регионе насчитывается 142 автозаправочные станции. На сегодняшний день работают 83 из них, а 59 закрыты. Как правило, речь идет об АЗС независимых продавцов.

Активы обанкротившегося орловского завода проволоки ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «Орелметаллторг» продают за 227 млн руб. В состав лота входит 1,66 тыс. позиций, в том числе 1,65 тыс., принадлежащих «Промметиз Русь», и восемь — «Орелметаллторг».

Тамбовский губернатор Евгений Первышов назвал размеры компенсаций жертвам атак на склад Wildberries в Котовске. Семьям погибших в результате ударов 18 июля выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб.

Егор Якимов