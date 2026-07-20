Восстановление мостов на Петровской набережной в Воронеже могут перенести на год

Пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже, скорее всего, не будут восстановлены в этом году. Об этом заявил мэр Сергей Петрин на пресс-подходе после еженедельной планерки в администрации. По его словам, подрядчик отказался от повторного монтажа конструкций, а другой подрядчик не предоставил новое техническое решение с положительным заключением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Подрядчик не изъявил желания выполнять работы, нам опять предстоят долгие судебные тяжбы. Техническое решение мы до сих пор не получили, хотя сроки были до 20 июня»,— сообщил господин Петрин и отметил, что в связи с этими сложностями повторный монтаж может быть перенесен на следующий год.

«Чтобы что-то делать своими силами, надо дождаться технического решения и положительного заключения. Получим документацию, потом нужно будет найти источники финансирования. Судебные тяжбы тоже быстро не завершатся. Оптимизма у меня пока мало»,— резюмировал градоначальник.

Режим чрезвычайной ситуации был введен на Петровской набережной в марте из-за угрозы обрушения мостов — конструкции дали крен из-за таяния льда. Демонтаж произвело петербургское АО «ПО "Возрождение"», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки. Стоимость работ составила 15–17 млн руб.

Ульяна Ларионова