Главные новости за 20 июля. Новороссийск

Здание Новороссийского медколледжа отремонтируют за 20 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения.

В Новороссийске с 20 июля прекратили электронную запись на автозаправочные станции. Талоны на заправку больше не оформляют ни по телефону горячей линии, ни через чат-бот в мессенджере MAX.

По итогам первого полугодия 2026 года в Новороссийске на сопровождении находятся 45 инвестиционных проектов общей стоимостью 433 млрд руб.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о повторной атаке на гражданский морской танкер в акватории морского терминала. По информации компании, беспилотный летательный аппарат атаковал судно 20 июля, спустя сутки после возобновления погрузки нефти.

По состоянию на 20 июля в Новороссийске топливо отпускают на 23 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей.