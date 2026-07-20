СКР проверяет гибель ребенка при падении из окна в Каспийске

В Каспийске следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщили в СУ СК России по республике Дагестан.

По предварительным данным, 20 июля четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Мария Хоперская