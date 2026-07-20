Ростов-на-Дону за год потерял 13% заведений с летними верандами

Количество заведений общепита с летними верандами в Ростове-на-Дону за год уменьшилось на 13%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные 2ГИС. Несмотря на это, доля подобных заведений в городе остается высокой — 18%.

В целом по городам-миллионникам число заведений с летними верандами снизилось на 12% и достигло 8,6 тыс. Наибольший прирост зафиксирован в Уфе — плюс 3% год к году. В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 9% и 10% соответственно.

Средняя доля заведений с верандами в крупных городах составляет 16%. Лидирует Нижний Новгород, где летник есть у каждого пятого заведения. В Краснодаре, Казани и Самаре этот показатель достигает 18%, в Москве и Волгограде — 17%, в Санкт-Петербурге — 15%.

Вместе с тем число заведений с уличными столиками за год выросло на 3%. В 16 городах-миллионниках рестораны и кафе предлагают посетителям такой формат. Лидером по этому показателю остаётся Краснодар: там уличные столики есть у каждого четвёртого заведения.

Мария Хоперская