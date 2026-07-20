Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 21 июля

Австралийский доллар 54,7506
Английский фунт 105,3036
Белорусский рубль 27,0830
Гонконгский доллар* 99,8673
Дирхам ОАЭ 21,3250
Доллар США 78,3159
Евро 89,5542
Индийская рупия** 81,1463
Казахстанский тенге** 16,6690
Канадский доллар 55,8840
Китайский юань 11,5698
СДР 106,4235
Сингапурский доллар 60,6865
Турецкая лира* 16,6530
Украинская гривна* 17,5192
Шведская крона* 81,1143
Швейцарский франк 97,0578
Японская иена** 48,2211

*За 10. **За 100.