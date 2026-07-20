Черноземье 20.07.2026, 18:16 Официальные курсы валют ЦБ на 21 июля Австралийский доллар 54,7506 Английский фунт 105,3036 Белорусский рубль 27,0830 Гонконгский доллар* 99,8673 Дирхам ОАЭ 21,3250 Доллар США 78,3159 Евро 89,5542 Индийская рупия** 81,1463 Казахстанский тенге** 16,6690 Канадский доллар 55,8840 Китайский юань 11,5698 СДР 106,4235 Сингапурский доллар 60,6865 Турецкая лира* 16,6530 Украинская гривна* 17,5192 Шведская крона* 81,1143 Швейцарский франк 97,0578 Японская иена** 48,2211 *За 10. **За 100.