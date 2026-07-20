В Ростовской области приняли документы кандидатов на выборы в Госдуму

В Ростовской области приняли документы о выдвижении кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

От партии «Новые люди» по Усть-Донецкому одномандатному избирательному округу № 156 выдвинули Татьяну Белову. Три кандидата от партии «Яблоко» также представили документы о выдвижении в окружные комиссии: Олег Шабалин по Ростовскому одномандатному избирательному округу №151, Сергей Кошевой – по Батайскому одномандатному избирательному округу №152, Дмитрий Гроо – по Новочеркасскому одномандатному избирательному округу №153.

Кроме того, документы подал кандидат от ЛДПР Денис Пунда по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу №155. Андрей Шелудько и Олег Кобяков, выдвинутые партией «Коммунисты России», представили документы о выдвижении по Ростовскому одномандатному избирательному округу №151 и Новочеркасскому одномандатному избирательному округу №153 соответственно.

Комиссией также приняты документы для регистрации в качестве кандидатов в депутаты от Александра Дедовича, Сергея Шаповалова, Виталия Абакумова, Алексея Мисана, выдвинутых КПРФ.

Константин Соловьев