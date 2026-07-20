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Рекламу ночного клуба в Волгограде признали безнравственной

Управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу волгоградского развлекательного клуба и его шоу-программ, распространявшуюся в интернете. Поводом для проверки послужила жалоба местного жителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

УФАС запретила рекламу волгоградского клуба

УФАС запретила рекламу волгоградского клуба

Фото: Сгенерировано ИИ

УФАС запретила рекламу волгоградского клуба

Фото: Сгенерировано ИИ

Антимонопольный орган установил, что в рекламе использовались образы девушек, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности. Такая реклама нарушает требования части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Распространение рекламы прекратили в ходе рассмотрения дела. Теперь служба решит вопрос о привлечении рекламодателя к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Марина Окорокова