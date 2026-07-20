Под Волгоградом сошел с рельсов электровоз
На станции Петров Вал Приволжской железной дороги произошел сход электровоза в составе грузового поезда. Инцидент случился сегодня в 16:46 по местному времени, сообщили в пресс-службе ПривЖД.
На Приволжской железной дороге произошел сход электровоза
Фото: Марина Окорокова
«Сегодня в 16:46 по местному времени на станции Петров Вал Приволжской железной дороги произошел сход электровоза двумя колесными парами в составе грузового поезда», — говорится в официальном сообщении компании.
Пострадавших в результате происшествия нет. Движение других поездов не прерывалось. На месте работают специалисты восстановительного поезда. Причины случившегося устанавливаются.