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Под Волгоградом сошел с рельсов электровоз

На станции Петров Вал Приволжской железной дороги произошел сход электровоза в составе грузового поезда. Инцидент случился сегодня в 16:46 по местному времени, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

На Приволжской железной дороге произошел сход электровоза

На Приволжской железной дороге произошел сход электровоза

Фото: Марина Окорокова

На Приволжской железной дороге произошел сход электровоза

Фото: Марина Окорокова

«Сегодня в 16:46 по местному времени на станции Петров Вал Приволжской железной дороги произошел сход электровоза двумя колесными парами в составе грузового поезда», — говорится в официальном сообщении компании.

Пострадавших в результате происшествия нет. Движение других поездов не прерывалось. На месте работают специалисты восстановительного поезда. Причины случившегося устанавливаются.

Марина Окорокова