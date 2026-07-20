Логистический комплекс Ozon под Тамбовом подорожал до 1,8 млрд рублей

В 2026 году в Тамбовский округ планируют привлечь инвестиции на 8,9 млрд руб. На территории округа реализуют несколько крупных проектов, одним из которых является строительство логистического комплекса Ozon в селе Стрельцы стоимостью 1,8 млрд руб. Об этом губернатору Тамбовской области Евгению Первышову на совещании 20 июля доложил глава округа Александр Орионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области приняли решение сдать в аренду 7,3 га в селе Стрельцы воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна для строительства логоцентра Ozon. Стоимость проекта изначально оценивали в 920 млн руб. Реализовать проект планируется в период до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен уже в третьем квартале 2027-го. Площадь объекта составит 20 тыс. кв. м, планируется создание около 1 тыс. рабочих мест.

Собственник ООО «Натали-Плюс» Вардан Агаронян является совладельцем известного воронежского дорожника ООО «СМУ-90». Соглашение о строительстве логистического комплекса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На прошлой неделе также стало известно, что в 2027 году Ozon планирует открыть третий фулфилмент-центр в Воронежской области. Площадь объекта составит более 8 га. Инвестиции фирмы в технологическое оборудование склада оценивают в сумму около 5,3 млрд руб. Центр возьмет на себя полный цикл обработки заказов — от приемки до формирования посылок и передачи их в доставку.

Денис Данилов