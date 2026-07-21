В Черноземье 22 июля ожидается жаркая, пасмурная и дождливая погода, до +26°C

В среду, 22 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +13°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +26°C, вечером столбик термометра понизится до +22°C, ночью будет +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +26°C, вечером она составит +24°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +19°C, днем — +24°C, вечером будет +20°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +26°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +21°C, днем — +24°C, вечером будет +22°C, ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова