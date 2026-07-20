В Ленобласти деятельность племзавода «Бугры» проверяет прокуратура

Природоохранная прокуратура взяла пробы воды в Лужском районе Ленинградской области на экспертизу. Поводом для проверки стали обращения жителей поселка Осьмино, через который протекает река Саба. По их словам, расположенный рядом племзавод «Бугры» сбрасывает стоки в ручей Каменский, впадающий в реку.

В сообщении ведомства речь идет о возможном нарушении природоохранного законодательства, а также ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота. Для проверки были взяты образцы воды для лабораторных исследований. По их результатам будет принят полный комплекс мер при наличии оснований.

Генеральным директором ООО «Племзавод "Бугры"» является бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Локтионов, который находился в должности с 1996 по 2000 год. Предприятие специализируется на производстве сырого коровьего молока.

Александр Солонников