У Левашовского кладбища в Петербурге появится новая прогулочная зона

В Выборгском районе Петербурга планируют благоустроить прогулочную зону рядом с Левашовским мемориальным кладбищем. На разработку проектно-сметной документации выделят более 3,1 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, работы затронут два участка между Левашовским мемориальным кладбищем и Горским шоссе. Заказчиком выступает администрация Выборгского района.

Победителем торгов стал единственный участник аукциона. После заключения контракта подрядчику предстоит в течение 60 дней подготовить проектно-сметную документацию. Стоимость контракта составила 3,13 млн рублей.

Карина Дроздецкая