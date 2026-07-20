Прокуратура Краснодара восстановила учет дела о мошенничестве на 1 млн рублей

Прокуратура Центрального округа Краснодара выявила факт необоснованного укрытия преступления сотрудниками полиции. В результате проверок возбуждено уголовное дело о мошенничестве под видом инвестиций на сумму более 1 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в период с января 2024 по январь 2025 года фигурант под предлогом заработка на инвестициях обманным путем завладел денежными средствами граждан на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы придать своей деятельности вид гражданско-правовых отношений и побудить пострадавших к дополнительным вложениям, он в течение 2–3 месяцев выплачивал им дивиденды в размере 10–30 тыс. руб. ежемесячно, после чего переставал выходить на связь. Жертвами мошенника стали около десяти человек.

Ранее по результатам процессуальных проверок следователь выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура отменила их как незаконные и направила материалы для дополнительных проверок. После принятых мер возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования контролируется прокуратурой.

Алина Зорина