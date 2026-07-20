Художника Анатолия Заславского похоронили в Петербурге

В Санкт-Петербурге простились с художником-монументалистом Анатолием Заславским. Церемония прошла 20 июля, после чего его похоронили на Казанском кладбище в Пушкине, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Анатолий Заславский скончался на 87-м году жизни

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Художник Анатолий Заславский скончался на 87-м году жизни

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Проводить господина Заславского в последний путь пришли родные, друзья, коллеги, ученики, представители художественного сообщества и поклонники его творчества.

Анатолий Заславский скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Художник родился 2 ноября 1939 года в Киеве. После переезда в Ленинград окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. В 2002 году он основал творческое объединение «Безнадежные живописцы», участники которого регулярно представляли свои работы на выставках в Санкт-Петербурге.

Произведения Анатолия Заславского экспонировались в городах бывшего СССР и за рубежом. В 2020 году, к 80-летию художника, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась персональная выставка «Мастерская в лицах».

Карина Дроздецкая