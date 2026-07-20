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На автодороге в Ростовской области столкнулись 12 автомобилей, пострадал водитель

В Мясниковском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков и десяти легковых автомобилей. Пострадал 33-летний водитель, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Авария произошла днем 17 июля на автодороге Р280 «Новороссия». Причиной послужил пожар на поле неподалеку, из-за которого проезжая часть оказалась задымлена.

В результате ДТП пострадал 33-летний водитель грузового автомобиля «КамАз». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская

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