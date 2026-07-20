«Гранд Сервис Экспресс» меняет порядок курсирования поездов в Крым

«Гранд Сервис Экспресс» с 22 июля меняет схему курсирования поездов «Таврия» в Крым. Поезд №17/18 Москва — Керчь становится ежедневным, вместо двухэтажного №167/168 на постоянной основе будет курсировать одноэтажный №17/18, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Поезд №17/18 сообщением Москва — Керчь с 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма становится ежедневным. Из его состава исключается плацкартная группа вагонов, остаются одноэтажные купейные, СВ и вагон-ресторан. Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны, будут без доплаты размещены в купе.

Пассажиры с билетами на поезд №167/168 (отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма с 24 июля) будут пересажены на поезд №17/18. Им придет SMS-сообщение с новым номером вагона и места. Если новые условия не устраивают, билет можно сдать без комиссии. Вместо двухэтажного поезда №167/168 на постоянной основе будет курсировать одноэтажный №17/18.

Кроме того, поезда №7/8, №17/18, №453/454 и №473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут следовать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам продаются в прежнем режиме.

Пассажиры с билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.

Алина Зорина