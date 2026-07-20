25 раненых госпитализированы после удара ВСУ по автобусу в белгородском Шебекино

В результате удара БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино Белгородской области госпитализированы 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. Еще два человека лечатся амбулаторно. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава. Координацию лечения осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара беспилотника по автобусу в Шебекино погибли пятеро мирных жителей — четыре женщины и мальчик. Тогда же было известно о 23 пострадавших.