Антибиотики нашли в мясных и молочных продуктах из курских «Светофоров»

По результатам исследования 42 проб мясной и молочной продукции из магазинов торговой сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 46») в Курске и Курской области более половины образцов показали несоответствие стандартам качества и безопасности. Не прошли лабораторный контроль 25 образцов — 59,5% от всех проб. В продукции, в частности обнаружены антибиотики и признаки фальсификации состава. Об этом 20 июля рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Семь из 18 исследованных проб мясной продукции показали положительный результат. Речь идет о колбасах, консервах, фарше и котлетах. В числе находок — содержание антибиотиков (азитромицин, тинидазол), наличие посторонних включений и фальсификация состава.

Из 24 проверенных образцов сливочного масла, сыра, сметаны и творога небезопасными признаны 18. В одном из них обнаружены следы антибиотика клозантела, в 17 других — признаки фальсификации. Часть проб содержала запрещенные консерванты.

Небезопасная продукция поступила из 11 регионов страны. Положительные пробы установлены в товарах предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской, Брянской, Московской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Курской областей, Мордовии, Татарстана и Ставропольского края. Мясные и молочные продукты изъяли из оборота.

ООО «Торгсервис 46» зарегистрировали в Курске в 2017 году для розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб. Гендиректором фирмы с февраля 2024 года является Татьяна Зябирева. Единственный учредитель — зарегистрированное в Ярославле АО «Инвест Стандарт», собственники которого не раскрываются.. Выручка ООО «Торгсервис 46» в 2025 году составила немногим меньше 2,5 млрд руб., снизившись на 10% по сравнению с 2024-м (свыше 2,7 млрд руб.). При этом чистая прибыль сократилась значительно сильнее — с 44,7 млн до 795 тыс. руб.

В Россельхознадзоре уточнили, что проверка проходила в период с 18 июня по 1 июля 2026 года в 16 магазинах сети «Светофор» в Курской области. В каждом из них зафиксировали нарушения требований ветеринарного законодательства и технических регламентов.

«В частности, установлены факты хранения и реализации продукции без маркировок производителя, в упаковке с нарушенной целостностью, несоблюдение температурных режимов хранения продукции»,— рассказали в ведомстве.

В январе этого года «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Курской области привлек ООО «Торгсервис 46» к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 700 тыс. руб. Основанием для иска стали результаты проверок 20 магазинов сети в Курске и Курской области с мая по июнь 2025 года. В ходе них было установлено хранение и реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки производителя, а также продажа товаров с истекшим сроком годности и в поврежденной упаковке.

Денис Данилов