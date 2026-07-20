Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка в Ессентуках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в Ставропольском крае. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Ессентуки скончался младенец. Отмечается, что после выписки у ребенка ухудшилось самочувствие, однако сотрудники медучреждения не увидели в его состоянии ничего, что указывало бы на необходимости госпитализации. Спустя некоторое время родители настояли на госпитализации ребенка, но врачи не приняли должных мер к установлению причины заболевания и не назначили должного лечения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.

Мария Хоперская