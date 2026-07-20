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Число пострадавших от падения обломков БПЛА в Ейске выросло до трех

В Ейске число пострадавших в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов увеличилось до трех человек. Все они госпитализированы, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По уточненным данным, повреждения зафиксированы по восьми адресам: повреждены кровли, внутренняя отделка и остекление, в том числе в одной из квартир многоквартирного дома. Еще в трех случаях фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территории частных домовладений.

В Ейске сейчас продолжает работать комиссия по обследованию поврежденных объектов и оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА на территории Ейска было повреждено остекление в семи домовладениях, пострадала одна женщина.

Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 19 на 20 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат над регионами России, включая Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина

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