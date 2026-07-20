Вице-премьер Удмуртии об уборке урожая: результаты будут на уровне прошлого года

Результаты уборочной кампании 2026 года в Удмуртии ожидаются на уровне 2025-го, когда было получено 804,7 тыс. т зерна в амбарном весе. Такой прогноз в Max озвучил зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В республике началась уборочная кампания — аграрии убирают озимый рапс. «Ситуацию с горюче-смазочными материалами держим на контроле»,— написал господин Габдрахманов. По его словам, техника готова к уборке на 90%, в строю 685 зерноуборочных комбайнов и 270 жаток, 280 зерносушильных комплексов.