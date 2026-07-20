Саратовца будут судить за серию краж в элитных домах на 6 млн руб.

Энгельсский районный суд рассмотрит дело 55-летнего саратовца, обвиняемого в серии краж из частных домовладений в составе ОПГ. Ему инкриминируют п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а, б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 226, ч. 4 ст. 222, ч. 2 ст. 325, п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, сообщили в региональной полиции. Материалы в отношении его подельников выделены в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энгельсский суд рассмотрит дело саратовца о серии краж из частных домов на 6 млн руб.

Фото: УМВД России по Саратовской области Энгельсский суд рассмотрит дело саратовца о серии краж из частных домов на 6 млн руб.

Фото: УМВД России по Саратовской области

По данным следствия, злоумышленники промышляли в элитных коттеджных поселках на территории Энгельсского и Гагаринского районов. От рук подозреваемых пострадали пять владельцев недвижимости. Им причинили ущерб на сумму более 6 млн руб. ОПГ похищала деньги, драгоценности, премиальные часы, предметы роскоши и охотничьи ружья.

Каждое преступление фигуранты тщательно продумывали. Вначале мужчины следили за домом с помощью приборов ночного видения, изучали сигнализацию и способы ее обхода, после этого совершали преступления. Противоправную деятельность обвиняемых пресекли в декабре 2025 года. Всех троих задержали, двоих — с поличным. Полицейские остановили автомобиль с фигурантами, в котором они везли похищенное имущество для продажи в Москве.

Правоохранители вернули потерпевшим украденное имущество на 2 млн руб. Суд наложил арест на машину и земельный участок обвиняемого на сумму 2,5 млн руб. в качестве обеспечительной меры.

Марина Окорокова