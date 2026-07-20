Житель Краснодара оштрафован на 450 тысяч рублей за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара, признанному виновным в публичном оправдании деятельности террористической организации с использованием интернета. Ему назначен штраф в размере 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2025 года мужчина, используя принадлежащий ему аккаунт в одном из мессенджеров, разместил в открытом чате публикацию, содержащую положительную оценку деятельности украинского военизированного формирования, признанного на территории Российской Федерации террористической организацией. Текст был доступен неограниченному кругу пользователей.

С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил жителю Краснодара штраф в размере 450 тыс. руб. Отмечается, что осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в интернете, сроком на два года. Мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован и обращен в собственность государства.

Алина Зорина