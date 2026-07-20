В Ростовской области пресекли схему обналичивания на 1 млрд рублей

В Ростовской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, с 2020 по 2026 год участники группы оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в интересах третьих лиц. Для обналичивания средств они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также изготавливали поддельные платежные поручения. Предполагаемый объем незаконного оборота за шесть лет составил около 1 млрд руб.

Уголовные дела возбудили в отношении двух активных членов группировки. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму — заключение под стражу. Следственные действия продолжаются: устанавливаются все обстоятельства преступлений и выявляются иные причастные лица.

Мария Хоперская