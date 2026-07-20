«Саратовводоканал» выиграл спор с Росприроднадзором на 123,3 млн руб.
Арбитражный суд отклонил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям к МУПП «Саратовводоканал» на 123,3 млн руб. Ведомство требовало взыскать с предприятия задолженность за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Судья Роман Митюшкин вынес решение об отказе 15 июля 2026 года.
Суд не стал взыскивать с "Саратовводоканала" 123,3 млн руб. из-за старых разрешений
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Спор возник из-за городской станции аэрации на Томской, 13. До 2024 года объект эксплуатировало ООО «КВС» по концессионному соглашению, но в декабре 2023 года соглашение расторгли из-за невыполнения концессионером обязательств. С 1 января 2024 года функции гарантирующего поставщика вернулись к МУПП «Саратовводоканал», но переходный период для оформления новых документов не установили. Предприятие начало эксплуатировать очистные сооружения, не успев получить разрешительные документы.
Росприроднадзор выявил отсутствие у предприятия комплексного экологического разрешения в 2024 году и посчитал, что нужно применить повышающий коэффициент 100. Проверка ведомства показала, что в сточных водах есть марганец, магний, натрий, кальций и кобальт, которые не вошли в декларацию. Ведомство доначислило 1,06 млн руб. за выбросы и 122,26 млн руб. за сбросы и обратилось в суд.
Старые разрешительные документы ООО «КВС» действовали в течение 2024 года, а заявку на новое разрешение подали в установленный срок. Дополнительные вещества выявили при разовых отборах проб, производственный экологический контроль за 12 месяцев не подтвердил их превышения. Мэрия Саратова и комитет по ЖКХ встали на сторону «Саратовводоканала», отметив, что концессию расторгли экстренно, переходный период установлен не был. Разрешительные документы действовали до получения предприятием собственного комплексного разрешения. Суд полностью отказал Росприроднадзору в иске. Решение в законную силу не вступило.