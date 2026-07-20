«Саратовводоканал» выиграл спор с Росприроднадзором на 123,3 млн руб.

Арбитражный суд отклонил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям к МУПП «Саратовводоканал» на 123,3 млн руб. Ведомство требовало взыскать с предприятия задолженность за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Судья Роман Митюшкин вынес решение об отказе 15 июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не стал взыскивать с "Саратовводоканала" 123,3 млн руб. из-за старых разрешений

Фото: en92.ru Суд не стал взыскивать с "Саратовводоканала" 123,3 млн руб. из-за старых разрешений

Фото: en92.ru

Спор возник из-за городской станции аэрации на Томской, 13. До 2024 года объект эксплуатировало ООО «КВС» по концессионному соглашению, но в декабре 2023 года соглашение расторгли из-за невыполнения концессионером обязательств. С 1 января 2024 года функции гарантирующего поставщика вернулись к МУПП «Саратовводоканал», но переходный период для оформления новых документов не установили. Предприятие начало эксплуатировать очистные сооружения, не успев получить разрешительные документы.

Росприроднадзор выявил отсутствие у предприятия комплексного экологического разрешения в 2024 году и посчитал, что нужно применить повышающий коэффициент 100. Проверка ведомства показала, что в сточных водах есть марганец, магний, натрий, кальций и кобальт, которые не вошли в декларацию. Ведомство доначислило 1,06 млн руб. за выбросы и 122,26 млн руб. за сбросы и обратилось в суд.

Старые разрешительные документы ООО «КВС» действовали в течение 2024 года, а заявку на новое разрешение подали в установленный срок. Дополнительные вещества выявили при разовых отборах проб, производственный экологический контроль за 12 месяцев не подтвердил их превышения. Мэрия Саратова и комитет по ЖКХ встали на сторону «Саратовводоканала», отметив, что концессию расторгли экстренно, переходный период установлен не был. Разрешительные документы действовали до получения предприятием собственного комплексного разрешения. Суд полностью отказал Росприроднадзору в иске. Решение в законную силу не вступило.

Марина Окорокова