Ростовская область заняла седьмое место по снижению цен на новостройки
В июне 2026 года средняя стоимость 1 кв. м строящегося жилья в Ростовской области составила 150,3 тыс. руб. — на 0,9% меньше, чем в мае. По темпам снижения цен регион занял седьмое место среди десяти субъектов РФ. Данные опубликовал ЕРЗ со ссылкой на СберИндекс. Показатель рассчитывался на основе фактических сделок.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Сильнее всего цены упали в Северной Осетии — на 3,9%, до 110,9 тыс. руб. за кв. м. На втором месте — Республика Адыгея, где квадратный метр подешевел на 2,3%, до 150,7 тыс. руб. Третью позицию занял Краснодарский край со снижением на 1,5%, до 167 тыс. руб.
Наименьшее падение цен зафиксировано в Псковской области и Республике Дагестан — по 0,5%, до 89,7 тыс. руб. и 154,4 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Республике Крым стоимость квадратного метра снизилась на 0,8%, до 209,5 тыс. руб.