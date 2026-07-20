Ростовская область заняла седьмое место по снижению цен на новостройки

В июне 2026 года средняя стоимость 1 кв. м строящегося жилья в Ростовской области составила 150,3 тыс. руб. — на 0,9% меньше, чем в мае. По темпам снижения цен регион занял седьмое место среди десяти субъектов РФ. Данные опубликовал ЕРЗ со ссылкой на СберИндекс. Показатель рассчитывался на основе фактических сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сильнее всего цены упали в Северной Осетии — на 3,9%, до 110,9 тыс. руб. за кв. м. На втором месте — Республика Адыгея, где квадратный метр подешевел на 2,3%, до 150,7 тыс. руб. Третью позицию занял Краснодарский край со снижением на 1,5%, до 167 тыс. руб.

Наименьшее падение цен зафиксировано в Псковской области и Республике Дагестан — по 0,5%, до 89,7 тыс. руб. и 154,4 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Республике Крым стоимость квадратного метра снизилась на 0,8%, до 209,5 тыс. руб.

Мария Хоперская