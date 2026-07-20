В Ессентуках расследуют гибель ребенка в реанимации

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью младенца в Ессентукской городской клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что 12 июля в реанимационном отделении учреждения скончался ребенок. Следственный отдел по Ессентукам СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление причин трагедии. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная судебно-медицинская. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

Мария Хоперская