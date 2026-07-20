В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников

В Анапе включены сирены, администрация города уведомила жителей и гостей курорта об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожанам и туристам рекомендовано укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже ближайшего здания. Использовать автомобиль в качестве убежища не рекомендуется.

Граждан также предупредили о недопустимости фото- и видеосъемки, а также публикации кадров работы систем ПВО и спецслужб. До официального отбоя тревоги следует сохранять спокойствие и оставаться в укрытии. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее сигналы об угрозе БПЛА объявлялись в Сочи, Крымском районе и Туапсинском округе, впоследствии их отменили. В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотника загорелся частный дом, пожар потушен, пострадавших нет. В Ейске осколками повреждено остекление в семи домовладениях, одна женщина госпитализирована.

По данным Минобороны, в ночь на 20 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 381 беспилотный аппарат над российскими регионами, включая Краснодарский край и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина