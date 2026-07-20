ЛОЭСК оштрафовали на 1 млн рублей за срыв сроков подключения к электросетям

Ленинградское УФАС России оштрафовало АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на 1 млн рублей за нарушение сроков технологического присоединения к электросетям. Об этом сообщили в ведомстве.

Поводом для разбирательства стали обращения жителей. Антимонопольная служба установила, что компания допустила просрочку исполнения обязательств по четырем договорам, заключенным с физическими лицами в 2025 году. Задержка составила от двух до шести месяцев, при этом на момент рассмотрения дела работы так и не были выполнены.

В УФАС отметили, что ЛОЭСК уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения в 2025 году. Повторное нарушение стало отягчающим обстоятельством при назначении штрафа.

Карина Дроздецкая