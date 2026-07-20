«Ростелеком» внедрил роботизированный сварочный комплекс на Волгоградском литейно-механическом заводе — филиале АО «ЭЛТЕЗА»

«Ростелеком» внедрил роботизированный технологический комплекс на Волгоградском литейно-механическом заводе (ВЛМЗ) — филиале АО «ЭЛТЕЗА» (дочернее общество ОАО «РЖД», также входит в ГК «Нацпроектстрой»).

Фото: пресс-служба Ростелеком

Проект реализован под ключ и стал одним из первых в России примеров комплексной роботизации сварочных операций для высокоответственных компонентов железнодорожной автоматики и телемеханики.

Технологический комплекс, ключевыми компонентами которого являются шестиосевой промышленный сварочный робот, технологическая оснастка и система функциональной безопасности работ, обеспечил стабильное качество сварки, снизил влияние человеческого фактора и повысил производительность участка. Это один из ключевых факторов повышения эффективности производства на ВЛМЗ, ежегодно выпускающем сотни тысяч единиц серийной продукции для организации движения поездов на железных дорогах России.

Специалисты «Ростелекома» спроектировали и изготовили технологическую оснастку для нескольких типов выпускаемых на заводе изделий, отладили сами процессы сварки и осуществили пусконаладочные работы комплекса, а также организовали программу обучения.

Роботизированный комплекс в будущем может быть полностью встроен в цифровой контур предприятия: интегрирован с цеховой инфраструктурой по протоколу Ethernet/IP с удаленной диагностикой, телеметрией и мониторингом режимов в формате 24/7. Среди функций оборудования также сбор параметров каждого сварного шва для использования этих данных в системах предиктивной аналитики, менеджмента качества и управления производственными процессами завода.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Роботизация ответственных сварочных операций на предприятии АО “ЭЛТЕЗА” — это пример того, как цифровая трансформация приходит непосредственно на цеховые площадки, обеспечивающие национальные инфраструктурные проекты. Мы объединяем компетенции в области промышленной автоматизации, обработки производственных данных, предлагая законченное решение с заданным качеством, прозрачной экономикой жизненного цикла и встроенным цифровым контуром».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «На производствах, где есть серийность, повторяемые операции и требования к качеству, такие решения дают максимальный эффект. Поэтому роботизированные комплексы любого профиля — от сварки и металлообработки до сборки и контроля качества — становятся для промышленных площадок юга России ключевым инструментом повышения эффективности. Их ценность в том, что они обеспечивают воспроизводимость операций и надежную прослеживаемость всех этапов производства: мы получаем стандартизированное качество, снижаем влияние человеческого фактора, уменьшаем число ошибок и переделок, а значит — сокращаем потери. Дополняя роботизацию цифровым контуром предприятия, мы обеспечиваем удаленную диагностику, телеметрию и непрерывный мониторинг 24/7, что напрямую влияет на снижение простоев и более точное планирование обслуживания. Экономический эффект складывается из трех составляющих: меньше брака и отходов, выше производительность за счет устойчивых циклов и ниже стоимость жизненного цикла оборудования благодаря данным и предиктивной аналитике».

Получить информацию о сервисах и решениях «Ростелекома» для бизнеса можно на официальном сайте компании и по телефону 8 800 200 1661.

ПАО «Ростелеком»

Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А