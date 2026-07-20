«Юг Руси» выплатил дивиденды на 651 млн рублей

ООО «Юг Руси» выплатило купонный доход за 25-й купонный период с 20 июня по 20 июля 2026 года по двум выпускам облигаций. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно документации, обязательства исполнены в полном объеме. По первому выпуску держателям более 15,4 млн облигаций перечислили по 15,75 рубля на одну бумагу. Общая сумма выплат составила почти 242,8 млн руб.

По второму выпуску владельцы 30 млн облигаций получили по 13,61 руб. на каждую ценную бумагу. Совокупный объем выплат достиг 408,3 млн руб.

Согласно данным портала rusprofile, ООО «Юг Руси» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2004 года и работает в сфере управления ценными бумагами. Генеральным директором с августа 2023 года является Камиль Музафаров. Единственным учредителем выступает юридическое лицо — ООО «РЕСУРС», владеющее 100% долей. В 2024 году выручка компании составила 15,2 млн руб., что на 6% ниже уровня 2023 года. При этом чистая прибыль за 2024 год положительна и составила 56,4 млн руб., что является резким улучшением по сравнению с убытком в 76,5 млн руб. годом ранее.

Константин Соловьев