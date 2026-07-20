Обновлением трассы Ижевск—Воткинск за 8 млрд рублей займется фирма из Татарстана

Реконструкцией дороги Ижевск—Воткинск за 8,6 млрд руб. займется компания «Строй-Инжиниринг» из Татарстана. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок. Срок исполнения — до конца 2028 года. Отметим, что предприятие занимается обновлением трассы Ижевск—Аэропорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным портала «Чекко», ООО было зарегистрировано в апреле 2010 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Компания базируется в Казани, директором является Андрей Платунов. 2025 год «Строй-инжиниринг» завершил с чистой прибылью 545,8 млн руб. (+87%) при выручке 16,7 млрд руб. (-15%).

Напомним, на трассе Ижевск—Воткинск будет обустроено 14,3 км на трех участках: на выезде из Ижевска, между деревнями Болгуры и Кукуи, при въезде в Воткинск. Трассу расширят до четырех полос. Сейчас интенсивность движения на дороге в три раза превышает нормативное значение.

В апреле Правительство РФ одобрило казначейские инфраструктурный кредит на реконструкцию дороги. Всего Удмуртия получит на обновление трассы чуть более 9 млрд руб. В 2026-м выделят 530 млн руб. В 2027-м и 2028 годах — 3,1 и 5,4 млрд руб. соответственно.