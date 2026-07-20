В Новороссийске реализуют 45 инвестпроектов стоимостью 433 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2026 года в Новороссийске на сопровождении находятся 45 инвестиционных проектов общей стоимостью 433 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ключевые достижения говорят сами за себя: три проекта получили государственную поддержку, еще два воспользовались муниципальной налоговой льготой», — говорится в сообщении мэрии.

Согласно информации администрации города, по итогам работы на ПМЭФ-2026 в Новороссийске запущено 14 новых проектов с рекордным объемом инвестиций в 129,8 млрд руб.

Кроме того, завершены три крупных проекта на сумму 12,5 млрд руб., что позволит создать 220 новых рабочих мест для жителей города.

«Новороссийск — привлекательная территория для бизнеса, где созданы все условия для роста с комфортными условиями для реализации любых идей. Благодарю команду за профессионализм и слаженность. Двигаемся дальше, чтобы делать экономику города сильнее!», — заявил глава города Андрей Кравченко.

Алина Зорина