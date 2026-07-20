Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто днем 20 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По данным на 15:14 мск, находящихся в зоне досмотра на Крымском мосту просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия движения по Крымскому мосту в сообщении не уточняются. Информация о беспилотной опасности на территории Республики Крым днем 20 июля не поступала.

В 15:00 20 июля сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра. Ранее, около 12:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 195 транспортных средств, время ожидания достигало одного часа. Со стороны Керчи в очереди находилось 245 автомобилей, время ожидания в тот период также достигало одного часа.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 20 июля, около 02:58 по московскому времени, возобновили движение спустя два часа — в 05:04 мск.

Алина Зорина