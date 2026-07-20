В Курганской области число преступлений снизилось на 8,3%

За шесть месяцев 2026 года в Курганской области зарегистрировано 5,2 тыс. преступлений. Это на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В области было совершено девять хулиганств (+50% к январю — июню 2025 года) и 42 грабежа (+27,3%). Количество разбоев за год осталось таким же — зарегистрировано семь подобных преступлений. При этом на 52,2% уменьшилось число квартирных краж (22 инцидента), на 44,4% — краж автомобилей (5), на 31,9% — преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и на 9% — мошенничеств (944). Общее количество краж составило 1,1 тыс., что ниже показателя прошлого года на 6,9%. Установлено 36 фактов нарушения правил дорожного движения (–39%; ст. 264 УК РФ), в том числе 19 со смертельным исходом (–17,4%).

Виталина Ярховска